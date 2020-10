In onze preview heb je natuurlijk al het een en ander kunnen lezen over wat we van de nieuwste Assassin’s Creed mogen verwachten. Hoewel we natuurlijk altijd met veel passie en plezier deze woorden voor jullie uittikken, snappen wij ook dat bewegende beelden meer zeggen dan wat tekst.

Tijdens een stream heeft Ubisoft ongeveer een uur aan gameplay van Assassin’s Creed: Valhalla getoond. In deze video passeren meerdere locaties de revue, alsook enkele van de nieuwe features die we in deze game mogen verwachten. En voor het volledige plaatje zijn er scènes aanwezig met Eivor in zowel zijn mannelijke als vrouwelijke gedaante.

Op 10 november aanstaande kunnen we allemaal aan de slag met deze Viking game.