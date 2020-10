Hoewel Digimon Survive al in 2019 in onze handen had moeten liggen om gepaard te gaan met het twintigjarige bestaan van de originele anime, is dat helaas niet gelukt. Nu had de game dit jaar nog moeten verschijnen, maar ook dat streven gaat helaas niet haalbaar zijn volgens Bandai Namco.

Het is natuurlijk een barre tijd voor iedereen, dus ook ontwikkelaars. Geen enkele uitgever vindt het leuk om een game uit te moeten stellen, maar als het nodig is, snappen wij als gamers natuurlijk het besluit. Kazumasa Habu vraagt gamers wereldwijd om hun begrip met betrekking tot dit uitstel.

Voor nu zou Digimon Survive ergens in 2021 in de winkels moeten liggen.