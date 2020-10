De tijd is voorbij gevlogen en ondertussen is de tweede betaalde uitbreiding voor NioH 2 alweer te downloaden. In de ‘Darkness in the Capital’ uitbreiding reis je af naar het oude Kyoto en sluit je je aan bij een aantal legendarische helden, waaronder de beroemdste demonenjager uit de geschiedenis.

De nieuwe uitbreiding is los verkrijgbaar voor €9,99 of als onderdeel van de Season Pass, die nog tot 29 oktober in de aanbieding is voor slechts €17,49 in plaats van €24,99. Een voorproefje van wat je mag verwachten in de nieuwste uitbreiding check je in de launchtrailer hieronder.