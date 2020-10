YouTuber en artiest Sanadsk neemt de skins voor Fall Guys nog net een stukje serieuzer dan de meesten en bedacht FallSouls, wat het concept van Fall Guys neemt en dit uitvoert op omgevingen geïnspireerd door Dark Souls.

De uitkomst hiervan is geweldig. Hieronder zie je de video die kortgeleden online verscheen en veel positieve reacties teweeg bracht. Sanadsk neemt de grap tot het uiterste en zet er zelfs ‘Coming Soon’ bij, wat zou moeten betekenen dat dit een mod is die ook daadwerkelijk speelbaar zou moeten worden. Of dit ook echt zo gaat zijn, is niet duidelijk, maar één ding is zeker: grappig is het wel.