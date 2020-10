Nog een klein maandje en dan is het zover: de PlayStation 5 ziet z’n release, met Spider-Man: Miles Morales als één van de launchgames. In aanloop naar de release krijgen we steeds meer te zien van de game, die er – op z’n zachtst gezegd – prachtig uitziet.

In de beelden hieronder krijg je een beetje gameplay te zien, gevolgd door een cut-scène. Helaas is het maar wat kort, maar ook zeker krachtig. Wij kunnen alvast niet wachten tot de release en bij het zien van deze beelden wordt dat verlangen niet minder.