Eerder werd al duidelijk dat er een nieuwe PlayStation Store in de maak is voor browsers en mobiel, zoals we afgelopen weekend lieten weten. Nu heeft Sony aangegeven dat deze nieuwe PlayStation Store tussen 21 en 26 oktober live zal gaan op pc en na 28 oktober op mobiel.

Met de komst van deze nieuwe PlayStation Store zal ‘legacy content’ niet langer beschikbaar zijn om te kopen. Het gaat dan om PlayStation 3 games en content, PlayStation Portable games en content, PlayStation Vita games en content evenals applicaties voor die platformen, thema’s en avatars.

Wil je alsnog content voor de genoemde platformen aanschaffen, dan zal je daarvoor de PlayStation Store op die platformen moeten aanwenden. Verder zal ook de wensenlijst geschrapt worden.