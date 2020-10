Zoals gebruikelijk is in Destiny, zal de Raid die bij Beyond Light hoort pas op een later moment live gaan. In het verleden was dat veelal een week later, maar in het geval van de nieuwe uitbreiding geeft Bungie de spelers meer tijd. De release van de uitbreiding is op 10 november, maar voor de Raid zullen spelers moeten wachten tot 21 november.

Dat is anderhalve week later dan de release van de nieuwe content en als je er al naar uitkijkt, dan kun je de reminder instellen op 19:00 uur in de avond. De Raid in kwestie zal plaatsvinden in de Deep Stone Crypt op Europa, wat de nieuwe omgeving is die geïntroduceerd zal worden.

Vanzelfsprekend zal er weer een competitie aan hangen voor de spelers die er gelijk induiken. Het eerste Fireteam dat het einde van de Raid weet te bereiken krijgt een speciale titel en vermelding. Spelers die de Raid binnen 24 uur na livegang voltooien krijgen een speciaal embleem.

Tot slot is er nog een bijzondere extra, want enkel spelers die de Raid voor 1 december weten uit te spelen komen in aanmerking om een exclusieve ‘raid jacket’ te bestellen in de Bungie Store. Helaas hebben we nog geen beeld van deze jas.