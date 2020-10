Voor de release van Marvel’s Avengers werd al beloofd dat kopers van de game een gratis next-gen upgrade zouden krijgen tegen het einde van dit jaar. Nu de game eenmaal uit is, is Crystal Dynamics nog altijd van plan die belofte te houden, maar het zal wel later zijn dan aanvankelijk gepland.

Gezien de game via backwards compatibility te spelen valt op de next-gen consoles, is het mogelijk om gewoon verder te gaan waar men is gebleven. Optimaal genieten van alle toeters en bellen die de nieuwe systemen te bieden hebben kan echter pas vanaf ergens in 2021.

De ontwikkelaar laat weten dat ze de next-gen upgrade uitstellen om het team genoeg tijd te gunnen het zo goed mogelijk af te ronden. Oftewel, voor het bieden van de optimale ervaring is meer tijd nodig en dus volgt er uitstel.

“We’ve also made the decision to shift our PlayStation 5 and Xbox Series X|S launch to next year to ensure that we give our team the time to deliver a next-gen experience showcasing all that this game is meant to be. More details to come.”