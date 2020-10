Met nog een paar weken te gaan tot de release van de PlayStation 5 daar is, is Sony achter de schermen met ontzettend veel dingen tegelijkertijd bezig. Zo kregen we deze week de user interface te zien, firmware update 8.00 werd uitgerold en op korte termijn mogen we ook een nieuwe PlayStation Store verwachten.

Dat is lang niet alles, want diverse oudere PlayStation 4 games blijken uit het niets een update te hebben gehad. Het gaat hier om first-party titels als God of War III Remastered, PlayStation VR Worlds, Marvel’s Spider-Man, Astro Bot: Rescue Mission, God of War en Blood & Truth.

In vrijwel elke changelog staat “Bug fixes” waar we dus niet echt wijzer van worden. Sommige van de titels hebben echter al in jaren geen update meer gehad en de timing is daardoor best wel opvallend. Het ziet er naar uit dat Sony via updates hun games aan het voorbereiden is op de backwards compatibility van de PlayStation 5.

Dat is althans de enige reden die we kunnen verzinnen. Helaas geven de patch notes geen verdere details, maar misschien dat Sony binnenkort met meer uitleg komt.