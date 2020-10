Een poosje terug kregen we al via foto’s te zien, zoals die hierboven, hoe de verpakking van de PlayStation 5 eruitziet. We weten ook dat de console zelf een behoorlijk fors apparaat is, maar wat is nu in realiteit de verhouding een beetje? Een officiële video moeten we nog afwachten, die zal ongetwijfeld richting de release wel volgen.

Dankzij een promotionele actie van Sony PlayStation en Burger King hebben we echter al een beetje een beeld gekregen. En wat blijkt, inderdaad, het is nogal een grote doos. Zorg dus dat je met een goede tas op pad gaat als je jouw PlayStation 5 gaat ophalen op 19 november, of gebruik het handvat.