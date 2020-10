De laatste tijd werden we gebombardeerd met nieuwe Spider-Man: Miles Morales beelden. Zo zagen we onder andere Peter en Miles aan het werk en we kregen zelfs al een eerste baasgevecht te zien. Daar houdt het niet op, want Game Informer heeft wederom een korte video online gezet.

Deze nieuwe video toont ons Miles aan het werk terwijl hij op een super sneaky manier een basis binnendringt. De stealth gameplay zal je waarschijnlijk wel bekend voorkomen als je de vorige game hebt gespeeld, maar het is altijd leuk te zien dat ook Miles toegang heeft tot verschillende soepele stealth moves. Het fragment wordt afgesloten met een kort, maar spectaculair gevecht.

Bekijk de video hieronder.