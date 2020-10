Toen de remaster van Final Fantasy VIII een jaar geleden uitkwam, werd die jammer genoeg enkel digitaal verkrijgbaar gesteld via de PlayStation Store. Een jaar later beseft Square Enix dat er wel degelijk vraag is naar fysieke edities van games en zo geschiedde: een fysieke editie van Final Fantasy VIII Remastered voor de PS4 is in de maak en komt erg binnenkort naar de winkels.

Meer specifiek zal deze fysieke editie vanaf 4 december verkrijgbaar zijn in Europa, mooi op tijd voor de feestdagen dus. Pre-orders kan je nu al plaatsen via de Square Enix Store voor €19.99. Voor onze gedachten over deze game kan je hier terecht.