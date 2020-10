Gisteren heeft Sucker Punch een grote update voor Ghost of Tsushima uitgebracht. Deze update weegt ruim 8GB, wat flink wat is, maar hiermee wordt er wel gratis nieuwe content aan de game toegevoegd. De belangrijkste toevoeging is Legends, een coöpmodus.

In Ghost of Tsushima: Legends kun je samen met vrienden spelen, maar ook met willekeurige spelers via online matchmaking. De modus bestaat uit twee soorten missies: verhaalmissies voor twee spelers en survival missies die je samen met drie andere spelers kunt doen. Binnenkort wordt er ook nog een Raid toegevoegd aan de Legends modus.

Naast de Legends coöpmodus heeft de update voor Ghost of Tsushima nog meer nieuws met zich meegebracht. Zo is er nu een New Game+ modus voor degenen die het spel al hebben uitgespeeld. Verder is er de Armour Loadouts feature, waarmee je armor sets kunt samenstellen, zodat je snel van set kunt wisselen als dat nodig is. Tot slot zijn er ook nieuwe update voor de fotomodus toegevoegd.

Om je een idee te geven van Ghost of Tsushima: Legends, kun je hieronder twee video’s bekijken. De eerste video toont het eerste kwartier van de nieuwe modus. De tweede video laat een verhaalmissie zien.