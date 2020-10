Eerder deze week onthulde Sony eindelijk hoe de user interface van de PlayStation 5 eruitziet. In de demonstratievideo werden diverse nieuwe functies uitgelegd, waarna er later nog wat meer details volgden. Met de onthulling van de UI gaf Sony ook meer prijs over de mogelijkheid om media te delen en berichten te versturen op de PS5.

Het vastleggen en delen van media wordt op de PlayStation 5 namelijk beter en eenvoudiger dan ooit. Zo legt Sony uit dat je op de aankomende console screenshots én video’s met een 4K-resolutie kunt maken. De user interface van de PS5 stelt je vervolgens in staat om deze media direct via sociale media te delen. Welke platformen precies worden ondersteund voor deze functie is niet helemaal duidelijk, al weten we wel dat het in ieder geval voor Twitter geldt.

Natuurlijk kun je screenshots en video’s ook naar je PSN vrienden versturen en ook dit probeert Sony zo eenvoudig mogelijk te maken. De PS5 heeft namelijk spraakherkenning. Dit betekent dat je, in plaats van een bericht te typen, nu ook een bericht kunt inspreken door de microfoon van de DualSense controller. De boodschap wordt vervolgens automatisch in tekst omgezet. Volgens Sony werkt deze functie voor meerdere talen, maar ook dit werd verder nog niet gespecificeerd.

Tot slot werd er nog een interessant detail gedeeld. Het gevaar van het delen van screenshots en video’s is immers dat er op deze media spoilers van games te zien zijn. Ontwikkelaars kunnen nu aangeven dat media uit bepaalde stukken van hun games spoilers kunnen bevatten. Wanneer je vervolgens op de PS5 beelden van zo’n specifiek gedeelte met je vrienden deelt, ontvangen zij eerst een waarschuwing hiervoor, zodat ze zelf kunnen beslissen of ze de gedeelde beelden willen bekijken.

Hieronder kun je zien hoe de nieuwe functies voor het delen van media op de PlayStation 5 in de praktijk werken.