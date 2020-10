Momenteel zijn er in GTA Online weer verschillende manieren om extra GTA$ en RP te verdienen. Rockstar Games heeft met de wekelijkse update namelijk opnieuw de nodige bonussen geactiveerd in diverse modi.

In de deathmatch modus Power Play verdien je nu bijvoorbeeld driedubbele beloningen. Dat geldt ook voor twee verschillende Time Trials, dus ook de snelheidsduivels onder ons kunnen nu tijdelijk flink cashen. Het gaat om de End to End Time Trial en de Cypress Flats RC Time Trial, die je beiden drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal opleveren. Verder zijn ook Special Cargo Sale Missions nu erg aantrekkelijk, want daarmee krijg je nu dubbele beloningen.

Voor degenen die op zoek zijn naar nieuwe kleding heeft Rockstar Games ook weer een leuk extraatje. Wanneer je deze week inlogt ontvang je namelijk gratis het Zit T-shirt. Geluksvogels die de hoofdprijs winnen bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort, gaan er nu vandoor met Ocelot XA-21.

Als laatste zijn er ook nog wat nieuwe in-game deals. Spelers die een nieuwe auto willen aanschaffen, kunnen momenteel profiteren van afprijzingen op de Ocelot Locust (40% korting), de Übermacht SC1 (40% korting) en de Emperor ETR1 (30% korting). Verder zijn alle Large Special Cargo Warehouses nu met 50% korting te koop.