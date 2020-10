Fall Guys: Ultimate Knockout is door ontwikkelaar Mediatonic weer van een nieuwe update voorzien. De update is niet heel groot, maar zorgt er wel voor dat je met een nieuwe playlist aan de slag kunt. Ook zijn er aanpassingen aan de rotatie van de levels en de in-game store doorgevoerd.

De nieuwe playlist in Fall Guys heet ‘Slime Survivors’. In deze playlist zul je enkel de verschillende Survival rondes aantreffen. Mochten deze levels je goed liggen, dan is de Slime Survivors dus zeker een aanrader. In de playlist zijn Hex-A-Gone en Jump Showdown de finalerondes die je voorgeschoteld kunt krijgen.

Verder heeft de nieuwe update er ook voor gezorgd dat de middeleeuwse rondes, die met de start van het tweede seizoen eerder deze maand werden geïntroduceerd, vaker voor zullen komen in de levelrotatie. Tot slot zal je nu wat minder nicknames en nameplates tegen komen in de in-game store.

WE DID IT!

The following is now LIVE:

👌 S L I M E S U R V I V O R S

👌 Increased chance to see Medieval rounds

👌 Decreased chance to get nicknames and nameplates in the regular store https://t.co/Uf5gBFQwwT

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 16, 2020