Na een jaar zonder nieuwe release keert de Assassin’s Creed serie volgende maand weer terug met een nieuw deel. Assassin’s Creed: Valhalla neemt ons mee terug in de tijd naar het tijdperk van de Vikingen.

Ubisoft heeft inmiddels laten weten dat Assassin’s Creed: Valhalla goud is gegaan en daarmee is het nu ook zeker dat we over een enkele weken aan het avontuur van Eivor kunnen beginnen. De ontwikkeling is, nu de gouden status is bereikt, namelijk afgerond en de game kan nu gedrukt en verscheept worden. In de tijd tot aan de release zal Ubisoft ongetwijfeld nog aan een day-one patch werken.

Assassin’s Creed: Valhalla verschijnt op 10 november voor de PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en PC. Later die maand komt de game ook gelijktijdig uit met de PlayStation 5. Onlangs kregen wij nog de kans om alvast even met Assassin’s Creed: Valhalla aan de slag te gaan en onze bevindingen lees je hier.