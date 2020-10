Onlangs werd Mortal Kombat 11 Ultimate aangekondigd en hiermee krijg je – hoe kan het ook anders – de ultieme versie van de vechtgame. Deze editie bevat namelijk ook alle DLC en hieronder valt ook de Kombat Pack 2. Dit pakket zal net als de nieuwe uitgave van Mortal Kombat 11 in november verschijnen.

Kombat Pack 2 brengt drie nieuwe vechters met zich mee: Rambo, Mileena en Rain. Van dit laatste personage is nu een gameplay trailer verschenen, waarmee je voor het eerst een goed beeld krijgt van de moves waar Rain over beschikt. Rain is een oude bekende uit de serie en maakte ook onderdeel uit van Mortal Kombat X, maar in dat deel was hij niet speelbaar. Binnenkort maakt hij dus wel zijn opwachting als speelbaar personage in Mortal Kombat 11.

De gameplay trailer van Rain kun je hieronder bekijken. Mortal Kombat 11 Ultimate komt op 17 november uit en verschijnt onder meer voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Wanneer je de PS4-versie koopt, krijg je ook recht op een gratis upgrade naar de PS5-versie.