De MyTEAM-modus in NBA 2K21 heeft een seizoensstructuur en 2K Games heeft nu laten weten dat het tweede seizoen van start is gegaan. Het tweede seizoen heet ‘Next is Now’ en is voor een periode van zes weken actief. Gedurende dit seizoen kun je weer allerlei nieuwe beloningen verdienen door MyTEAM te spelen en uitdagingen te voltooien, vergelijkbaar met een Battle Pass systeem.

Als je het maximale level (level 40) in het tweede seizoen bereikt, dan ontvang je als beloning een Pink Diamond kaart van Blake Griffin. Naast deze ultieme beloning kun je op weg naar level 40 ook nog allerlei andere kaarten en bonussen vrijspelen. Seizoen 2 brengt ook Triple Threat Challenges met zich mee. In deze nieuwe 3v3 singleplayermodus neem je het op tegen drietallen met de meest iconische spelers uit de NBA.

Check hieronder een trailer van het tweede seizoen van NBA 2K21 MyTEAM.