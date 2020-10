Het tweede weekend van de multiplayer beta van Call of Duty: Black Ops Cold War is nu aan de gang. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de beta morgenavond ten einde zou komen, maar dankzij wat inspanning van de community gaat de beta nog wat langer door.

Via de PawnTakesPawn teaserwebsite konden fans weer een easter egg voltooien en nadat dit gelukt was, maakte Activision bekend dat de beta van Call of Duty: Black Ops Cold War met één dag verlengd wordt. Dit betekent dat de beta nu zal eindigen op dinsdag 20 oktober om 19:00 uur.

🚨OPEN BETA EXTENDED🚨

Thanks to the code-breaking efforts of our incredible community, an extra day of the #BlackOpsColdWar Beta has been unlocked!

The Beta will now end on Oct 20th at 10am PT. pic.twitter.com/Mu7FC0F4hR

— Call of Duty (@CallofDuty) October 17, 2020