De details rond Scarlet Nexus worden de laatste tijd meer en meer gedropt. We weten nu intussen zelfs al dat de game meerdere protagonisten zal bevatten en ook de theme song door The Oral Cigarettes is voor ons geen onbekende meer.

Nu lost Bandai Namco ook nog eens de box art voor zowel de PS4- als de PS5-versie (die nagenoeg hetzelfde zijn). De box art zelf is eerder sober, maar straalt wel een enorm mysterieus sfeertje uit. Samen met die box art, werd bovendien ook onthuld dat Scarlet Nexus een gratis next-gen upgrade zal krijgen. Hierbij werd echter niet aangestipt of je PS4 save files zal kunnen overzetten naar de PS5.

Scarlet Nexus komt in de loop van 2021 uit, de box arts kan je hieronder bekijken.