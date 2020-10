Iedereen die Man of Medan – of eigenlijk ook spirituele voorganger Until Dawn – gespeeld heeft, kent het principe van The Dark Pictures Anthology. Door het gepresenteerde horrorverhaal heen moet je meermaals keuzes maken, die bepalen of personages al dan niet levend de aftiteling halen. Om dat kiezen te vergemakkelijken, krijg je regelmatig hulp van de ontwikkelaar.

Deze hulp zal in Little Hope opnieuw aanwezig zijn en arriveren in de vorm van diverse voorgevoelens. Deze korte filmpjes zorgen ervoor dat je een glimp opvangt van een mogelijke toekomst. ‘Mogelijk’ is het benadrukte woord hier. Aan jou om rampscenario’s te voorkomen. De nieuwste trailer van de game laat meer zien van de keuzes die Little Hope je zal voorschotelen.

Over twee weken kunnen we eindelijk met de game aan de slag… nét op tijd voor Halloween!