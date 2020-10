Rutger Hauer overleed vorig jaar op 75-jarige leeftijd. De Nederlandse acteur brak in 1982 door in Hollywood met een ronduit indrukwekkende rol in Blade Runner en was sindsdien niet meer van het witte doek weg te slaan. Zijn nalatenschap is er dan ook één om U tegen te zeggen. De man was zelfs aanwezig in enkele videogames, met vertolkingen in Kingdom Hearts III en Observer.

Nu die laatste game binnenkort een next-gen update krijgt, heeft ontwikkelaar Bloober Team besloten om Hauer – die de stem van het hoofdpersonage insprak – te eren met een nieuwe video. Het filmpje bevat een blik achter de schermen, evenals een interview met Hauer zelf. Een mooi eerbetoon, als je het ons vraagt. En een toffe inkijk in de manier van werken van een legende.