Nog niet zo heel erg lang geleden kregen we nog het vervelende nieuws te horen dat Tales of Arise dit jaar niet meer zou verschijnen, maar Bandai Namco heeft misschien iets om de pijn ietwat te verzachten. Onlangs werd namelijk een nieuw trademark vastgelegd door de Japanse studio onder de noemer ‘Tales of Luminaria’.

Meer dan dit weten we eigenlijk momenteel nog niet, maar opvallend is wel dat dat trademark momenteel enkel in Europa is vastgelegd. Wat ‘Tales of Luminaria’ dan precies zal worden, daar kunnen we momenteel enkel over speculeren. Wordt het een nieuwe consolegame in de langlopende Tales of-franchise, of wordt het een mobile spin-off?

Zodra we meer nieuws te horen krijgen, laten we het jullie uiteraard weten…