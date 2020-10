Watch Dogs: Legion draait op 30 fps in een 4K resolutie op de PlayStation 5. Dat geeft Watch Dogs: Legion’s producer Lathieeshe Thillainathan op Reddit aan. Er is verder niet over andere grafische opties gesproken, alleen de bevestiging van wat zojuist gezegd is. Daarnaast is het nog belangrijk te vermelden dat de game volledig van ray tracing gebruik maakt.

Inmiddels hebben wij Watch Dogs: Legion reeds gespeeld en heeft Lennard uitgebreid kennis gemaakt met de nieuwe Dedsec rekruten. Zijn bevindingen lees je op de site. Ubisoft geeft zelf nog wat extra uitleg in deze Watch Dogs: Legion ‘Classroom 101’ trailer. Het is nu niet lang meer wachten op de game. Watch Dogs: Legion komt op 29 oktober uit.