Je kan veel zeggen over Quantic Dream en de games die ze uitbrengen, in zowel positieve als negatieve zin. David Cage en co een gebrek aan originaliteit verwijten, zou echter een brug te ver gaan. De ontwikkelaar heeft meerdere IP’s op zijn naam staan, doch een vervolg op pakweg Heavy Rain of Beyond: Two Souls blijft vooralsnog uit. Verbazingwekkend, vinden wij.

In een tijd waar gemakkelijk geld verdienen met stip bovenaan het lijstje van uitgevers staat, zijn sequels eerder regel dan uitzondering. Toch heeft Quantic Dream zich er nog niet aan gewaagd. De studio heeft nochtans niets tegen vervolgen op zich. Cage weigert echter terug te keren naar een spelwereld als hij niets nieuws te vertellen heeft. Een best nobele ingesteldheid.

Zouden jullie graag een rechtstreeks vervolg op een eerdere Quantic Dream titel zien? En zo ja, welke? Laat het ons gerust weten in het commentaarvak.

“I do not have any issue with sequels, as long as there is something more to say about the world or the characters. Doing sequels simply because it will be profitable has never been our mindset. We totally understand that having an established brand will save a lot of marketing expenses and will raise awareness about the title faster because there are already set expectations and that the promise is clear. However, for me, the only valuable reason to work on a project that will take four years of my life is to find an idea that I feel I have to do at any price.”

“So far, I did not have anything else to say about the franchises that we created, so it was better to leave them and to move to something new, but this is not a rule or a dogma. I may revisit one of our franchises one day, but only if I feel I have something new to say about it.”