In een interview met Kotaku laat Xbox-topman Phil Spencer weten dat Microsoft de kosten van de Zenimax aankoop terug kan verdienen zonder Bethesda games multiplatform te maken. Voor de duidelijkheid; Spencer zegt niet dat het bedrijf dit ook daadwerkelijk van plan is, alleen dat het niet noodzakelijk is. Dat antwoord kreeg interviewer Stephen Totillo op de vraag of de investering rendabel zou zijn zonder The Elder Scrolls VI op de PlayStation uit te brengen. Spencer zijn volledige reactie lees je hieronder.

“Yes. I don’t want to be flip about that. This deal was not done to take games away from another player base like that. Nowhere in the documentation that we put together was: ‘How do we keep other players from playing these games? We want more people to be able to play games, not fewer people to be able to go play games. But I’ll also say in the model—I’m just answering directly the question that you had—when I think about where people are going to be playing and the number of devices that we had, and we have xCloud and PC and Game Pass and our console base, I don’t have to go ship those games on any other platform other than the platforms that we support in order to kind of make the deal work for us. Whatever that means.”