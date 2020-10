Als het aankomt op rustgevende videogames, dan spant Stardew Valley misschien wel de kroon. Het uitbouwen en onderhouden van onze eigen virtuele boerderij bracht ons dichter bij een totaal ‘zen-gevoel’ dan eender welke yogasessie ooit. Stardew Valley kan bovendien al een tijdje met meerdere spelers tegelijk worden gespeeld, maar Eric Barone, de maker van de game, had onlangs groot nieuws te melden op zijn twitter.

In Stardew Valley 1.5, there will be splitscreen co-op! pic.twitter.com/n7XhPWSuSi

— ConcernedApe (@ConcernedApe) October 16, 2020