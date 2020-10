Een van de primaire focuspunten van Sony bij de ontwikkeling van de PlayStation 5 was de koeling van het systeem. Dat werd erg duidelijk uit de teardown video van onlangs en nu blijkt dat Sony daar op afstand ook invloed op uit kan oefenen. Sony kan namelijk via firmware updates de fan aanpassen indien dat nodig is.

In gesprek met 4Gamers geeft een vertegenwoordiger van Sony aan dat Sony het gedrag van games op de APU (Accelerated Processing Unit) zal verzamelen. Op basis van die verzamelde data kunnen ze de fan controle optimaliseren. Dus gaandeweg de levenscyclus kan Sony de koeling aanpassen op de games die beschikbaar zijn, indien dat nodig is.

Verder werd er aangegeven dat de PlayStation 5 beschikt over drie temperatuursensoren op het moederbord die aanvankelijk dienen om het tempo van de fan te controleren. Ook die parameters kunnen via een firmware update aangepast worden. Oftewel, Sony kan de PlayStation 5 qua koeling via de fan nog specifieke afstellen dan voorheen.