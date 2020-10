Met firmware update 8.00 heeft Sony het Party systeem van de PlayStation 4 behoorlijk aangepast, maar echt goed valt deze aanpassing niet. Het levert veel verwarring en onduidelijkheid op en de vraag is een beetje waarom Sony een goed systeem aanpast naar iets wat overduidelijk minder goed werkt. Een uitstekende vraag die inmiddels veelvuldig bij Sony is neergelegd.

Via Twitter heeft Sony nu aangegeven dat ze de feedback en kritieken gehoord hebben. Ze zullen er naar gaan kijken voegen ze daar aan toe, maar of dat betekent dat we een aanpassing mogen verwachten is nog niet helemaal duidelijk.

Wat jullie, moet Sony het aanpassen naar wat het was of kan het nieuwe systeem blijven en moet men gewoon maar wennen?

Hey folks – just wanted to let you know that we’re looking into your feedback on the recent changes to Parties on PS4.

Thanks for speaking up – we’ll keep you posted

— PlayStation (@PlayStation) October 17, 2020