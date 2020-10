Op dit moment is er slechts een DualSense controller aangekondigd wat betreft kleurstelling. De vraag naar een zwarte controller is echter zeker aanwezig, net zoals de vraag naar een zwarte console. Die laatste vraag heeft zichzelf ‘opgelost’ nu duidelijk is geworden dat de zijpanelen van de console los te halen zijn.

Op de vraag naar een zwarte controller hebben we nog altijd geen antwoord gekregen, maar de verwachting is dat die vroeg of laat wel verschijnt. Nu blijkt echter dat er al wel een zwarte controller beschikbaar is, maar die is alleen nog niet aangekondigd.

Het gaat om een registratie van een zwarte DualSense controller bij de United States Federal Communications Commission. De kans is echter aanwezig dat het hier een controller voor development kits betreft, gezien die veelal een andere kleurstelling hebben. Maar dat sluit een commerciële release natuurlijk niet uit.