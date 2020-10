De release van de PlayStation 5 staat gepland voor 19 november in Europa, maar in Noord-Amerika komt de console al op 12 november uit. Waar het verschil in de releasedata precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk, maar het blijkt dat ook de accessoires een andere releasedatum kennen.

Eerder werd via een informatiemailtje van Sony PlayStation al aangegeven dat de accessoires op 30 oktober verstuurd zouden worden in Noord-Amerika en verschillende andere landen. Nu blijkt dat de algehele releasedatum van de accessoires eerder ligt dan die van de console.

Zo hebben Nederlandse retailers de datum van bijvoorbeeld de DualSense aangepast naar 12 november. Dat betekent met andere woorden dat je ook in Nederland (en België) eerder de beschikking over de accessoires dan de console hebt.

Wat hier de reden precies voor is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk dat het te maken heeft met het coronavirus, waardoor Sony wil voorkomen dat mensen zonder hun gewenste accessoires zitten op de launch. Hoe meer er eerder al verzonden kan worden, des te beter.

De console zelf zal niet voor de genoemde releasedata beschikbaar zijn.