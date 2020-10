De backwards compatibility functionaliteit van de PlayStation 5 omvat zo goed als alle PlayStation 4 games. Er zijn slechts tien games die niet op de nieuwe console zullen werken, waarvan een aantal een update krijgen om dat alsnog te realiseren. Aan het einde van de rit zullen er dus slechts een paar games zijn die je niet op de nieuwe console van Sony kunt spelen en gezien het niet al te grote titels zijn, ligt niemand er (waarschijnlijk) echt wakker van.

Maar wat betreft de games die accessoires vereisen dan? Van Rock Band werd bijvoorbeeld vorige week al kenbaar gemaakt dat alle dlc en accessoires zullen werken op de PlayStation 5 en hetzelfde geldt nu ook voor de games die onder het PlayLink label zijn uitgekomen. Het gaat hier dan om de partygames die we in de afgelopen jaren hebben zien verschijnen die gespeeld moeten worden in combinatie met een mobiele telefoon.

Een van de PlayLink game ontwikkelaars is Sony XDEV en via Twitter heeft deze ontwikkelaar aangegeven dat het allemaal feilloos zal werken. We hadden ook niet anders verwacht, maar de bevestiging is desondanks wel prettig.