We zijn een ruime twee weken verwijderd van de release van DiRT 5 en dat betekent dat de marketingmachine nu echt gaat draaien. Daarom heeft ontwikkelaar Codemasters weer een nieuwe trailer vrijgegeven, die ons kort laat zien wat de pers tot nu toe over de game te zeggen heeft.

Let op dat de uitspraken in de trailer gericht zijn op de Xbox Series X|S versie, maar de verwachting is dat de PlayStation 5 een vergelijkbare ervaring zal leveren. DiRT 5 ligt vanaf 6 november in de winkelrekken en geniet van de nieuwe gameplaybeelden hieronder.