Vorige week verrijkte Sucker Punch haar laatste game – Ghost of Tsushima – met de langverwachte Legends modus, die coöp gameplay met maar liefst drie andere spelers introduceert. Mocht je echter bang zijn dat deze modus als een bijzaak na de launch van de game bedacht is, dan kunnen we je geruststellen: Daren Bridges, lead achter de Legends modus, heeft in gesprek met Press Start Australië verteld dat ze al vanaf het begin rekening hielden met een multiplayer modus.

Bridges begint zijn relaas door te vertellen dat Sucker Punch al bij de pitch van Ghost of Tsushima een grote coöp-ervaring wilde maken. Dit bleek echter niet volledig te passen bij het meer singeplayer-gerichte verhaal en dus besloot men dit van elkaar los te trekken.

Omdat de missies in de Legends modus gepresenteerd worden door iemand anders dan Jin, gaf dit ze de mogelijkheid om het geheel qua verhaal met dat van Jin te verbinden, maar er kwam ook heel wat meer vrijheid bij om te kunnen concentreren op de elementen van de coöp gameplay. Het resultaat is een aparte multiplayer modus die nu na de release geheel kosteloos is uitgebracht.

“From the very first pitch when we were talking we knew that we wanted to have a big, cooperative multiplayer element and we wanted that to be part of the core experience and a pillar of the game Coming to Legends, there’s a lot of stuff that in a single player game, especially an open world game, and especially a very story focused game is harder to adapt to a co-op experience. And so we found this nice marriage. All the missions in Legends are kind of stories told by a storyteller, kind of like the mythic missions in Tsushima.

They’re all told by a storyteller and it’s his kind of take on events that have happened, the Mongol invasion, the repelling the Jin and that and ghost repelling this overwhelming force. So it felt like that was a really cool mix up that would allow us to connect it to Jin’s story, but also give us the freedom to really focus on the co op gameplay elements that we wanted to hit.”