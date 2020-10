XIII zou aanvankelijk in 2019 verschijnen, maar dat bleek iets te ambitieus. De game werd vorig jaar doorgeschoven naar dit jaar en inmiddels staat de releasedatum al enige tijd op 10 november. Deze game verschijnt tussen het next-gen geweld door voor de PlayStation 4. Xbox One en pc, maar zal natuurlijk ook op de next-gen systemen te spelen zijn via backwards compatibility.

Met deze release in het vooruitzicht is het tijd om weer wat van de game te laten zien en dat doet uitgever Microïds met een nieuwe gameplay trailer. In deze trailer staan de diverse wapens centraal die je in de game kunt gebruiken, ook krijgen we een goed beeld van de nieuwe grafische kwaliteit die de remaster te bieden heeft.