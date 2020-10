De PlayStation 5 komt niet voor 12 november in Noord-Amerika en 19 november in Europa uit, maar de accessoires zullen al wel eerder verkrijgbaar zijn. Dit geldt ook voor de Benelux, gezien retailers hier de releasedatum vervroegd hebben.

Het ziet er echter naar uit dat sommige accessoires zelfs nog eerder verkrijgbaar zullen zijn dan eind deze maand, want de eerste DualSense controllers zijn al in het wild gespot. Dit in Noord-Amerika, waar bijvoorbeeld Walmart de controller al te koop aanbiedt.

De foto’s daarvan zijn natuurlijk online verschenen, zie hieronder. De kans is dus groot dat de controller en andere accessoires ook in Europa al ruimschoots voor de release hun weg naar gamers weten te vinden. We houden je op de hoogte.