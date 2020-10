We weten inmiddels dat het overgrote deel van de PlayStation 4 bibliotheek – en dus ook PlayStation VR titels – gewoon zullen werken met de PlayStation 5. Sony houdt de lippen wat betreft de toekomst van de vr-headset echter vrij stijf op elkaar, maar dat weerhield Twitter gebruiker Lumen er niet van om toch even in de code van de PS Remote Play app te duiken.

De zoektocht bleef niet zonder resultaat, want Lumen heeft wat regels code gevonden die mogelijk hinten naar een (nieuwe) draadloze headset. De regel in kwestie zegt specifiek: “You can’t use a microphone with Remote Play when the VR headset is turned on”. Dit zou er dus op kunnen wijzen dat een eventuele PlayStation VR 2 niet alleen draadloos is, maar waarschijnlijk ook te gebruiken is met Remote-play.

Zoals gezegd houdt Sony de lippen stijf op elkaar, dus zie dit bericht vooral niet als een bevestiging van een nieuwe headset. Desalniettemin lijkt Sony wel na te denken over de mogelijkheden van een eventuele nieuwe VR-set, gezien ze meermaals hebben aangegeven ermee door te willen gaan.