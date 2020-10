Het verzamelen van Trophies was Sony’s antwoord op de Achievements die Microsoft ten tijde van de Xbox 360 introduceerde. Het is een extra motivatie om games nog langer en/of grondiger te spelen, maar veel stond er niet tegenover. Sony deelde af en toe een thema uit aan de eerste mensen die een platinum wisten te verzamelen in first-party exclusives en ook werd er een beloningssysteem opgezet, maar die was alleen toegankelijk voor Amerikanen destijds.

Met de PlayStation 5 lijkt dat echter te gaan veranderen, want er is een goede kans dat je met het verzamelen van Trophies in-game beloningen kunt vrij spelen. De focus van de user interface video van vorige week lag vooral op het laten zien van de software en de werking daarvan. Tegelijkertijd toonde het diverse kaartjes waaruit meer informatie te halen valt dan aanvankelijk leek. Dit is vooral van toepassing op de Trophy notificaties van Destruction AllStars.

Twee niet vrijgespeelde Trophies geven aan wat het doel is en daarbij staat ook wat het je oplevert. In dit geval een avatar en een banner. Dat suggereert dat het unlocken van Trophies je extra’s oplevert, maar of dat voor elke game geldt is niet duidelijk. Sony heeft hier verder ook niets over gezegd dus het is even afwachten hoe dit precies zit. Het klinkt in ieder geval als een leuke manier om Trophies net wat meer waarde te geven.

Zodra Sony hier meer uitsluitsel over geeft lees je het hier op PSX-Sense.