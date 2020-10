Aiden Pearce is de protagonist uit de eerste Watch_Dogs en hij keert in Watch Dogs: Legion terug als speelbaar personage. Dit zal na de release gebeuren via een stukje uitbreiding voor de game waarin hij de hoofdrol speelt. Ook Wrench uit Watch_Dogs 2 keert terug in Watch Dogs: Legion.

Dit zijn op zich niet al te bijzondere toevoegingen, maar er zit een toffe mogelijkheid in de game ingebouwd die je de mogelijkheid biedt om het verhaal van Watch Dogs: Legion opnieuw te spelen met de protagonist uit het eerste deel.

Via een Reddit AMA heeft Lathieeshe Thillainathan van Ubisoft aangegeven dat de gehele game opnieuw speelbaar is met Aiden Pearce zodra hij beschikbaar is in Watch Dogs: Legion. Sterker nog, je hoeft de DLC niet eens uit te spelen met hem om hem beschikbaar te krijgen.

Gezien Watch Dogs: Legion anders werkt dan andere delen waarbij je met diverse personages kunt spelen, zal Aiden Pearce één van de ‘rekruten’ zijn die je via het snelmenu kunt bereiken en activeren. Hij is echter niet een willekeurige individu, want zijn aanwezigheid wordt in het verhaal geschreven.