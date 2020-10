De NBA 2K-serie is berucht om zijn grote focus op microtransacties en nu staat de game weer in een kwaad daglicht. Stevivor meldt dat er nu reclameblokken te zien zijn in de game, die je niet kunt skippen.

De reclameblokken zijn te zien tijdens het laden van NBA 2K21. Op de PlayStation 4 en de Xbox One duurt het laden langer dan de commercial dus dan wordt de tijd ‘nuttig’ gebruikt, maar op de pc is dit ook het geval. Als je echter een SSD in je pc hebt zitten, dan is de game al snel klaar met laden terwijl de reclame nog doorgaat. Je bent deze dus verplicht in zijn geheel te bekijken en dat is vervelend.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook het geval zijn met de next-gen versies van NBA 2K21. Daarmee wordt een van de grote speerpunten van de nieuwe next-gen consoles – het drastisch verkorten van laadtijden – teniet gedaan door deze ‘feature’ die 2K nu in de game heeft gestopt, als die al aanwezig is in de next-gen versie uiteraard.

Het is ook vrij zuur dat de reclameblokken een maand na de lancering van de game zijn toegevoegd. Zo wordt op slinkse wijze eventuele slechtere reviews vermeden van de diverse media. Op zijn minst wordt zo negatieve feedback uit de weg gegaan, voordat gamers besluiten het spel aan te schaffen.

Hoe de reclameblokken in NBA 2K21 eruitzien kan je in de onderstaande video bekijken. Een nuance is wel dat 2K luistert naar de community, zo was er veel kritiek op het nieuwe shot-systeem in de game, waarna ze daar forse aanpassingen in hebben verricht. Mogelijk dat de vocale community ook nu weer iets teweeg kan brengen.