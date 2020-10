Het is al bekend dat deze herfst A New Power Awakens – Part 2 zal uitkomen voor Dragon Ball Z: Kakarot. Wat we nog niet wisten is dat deze uitbreiding ook een nieuwe modus zal toevoegen.

Ryokutya2089 laat weten dat in het Japanse magazine V-Jump te lezen is dat ‘Mob Battle’ een onderdeel is van deze uitbreiding. Hierin kom je tegenover meer dan honderd vijanden te staan en kan je gebruik maken van aanvallen die een wijde reikwijdte hebben, alsmede Z combination aanvallen én nieuwe technieken die de content met zich meebrengt.

Wanneer de uitbreiding precies uitkomt is nog niet bekend.