Met de naderende release van de PlayStation 5 zullen er steeds meer terugblikken opduiken, want in de afgelopen zeven jaar hebben we veel moois meegemaakt met de PlayStation 4. PlayStation Access trapt af met een video waarin ze een flinke verzameling games laten zien.

Wat ze hebben gedaan is ‘elke game die de PS4 gedefinieerd’ heeft bij elkaar gezocht en dat achter elkaar gezet in de montage. Het resultaat is een mooie video waarin ontzettend veel titels voorbij komen, waarvan sommigen inmiddels haast nostalgisch zijn. Check het hieronder.