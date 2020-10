Kort geleden hebben we aangekondigd met een nieuwe Play Store app te komen en vandaag is het zover. De app is goedgekeurd door Google en vanochtend vroeg in de Play Store verschenen. De oude app mag je dus verwijderen en deze nieuwe app brengt je een moderne, snellere en verbeterde ervaring van PSX-Sense.

Feedback? Altijd welkom en drop het vooral hieronder in de comments. Voor nu willen we jullie veel plezier wensen met onze nieuwe app en hopelijk worden jullie er net zo blij van als wij!

Je kunt de app hier downloaden.