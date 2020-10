Met het oog op Halloween wordt er een nieuw evenement in Call of Duty: Warzone georganiseerd: The Haunting of Verdansk. Dit is een nieuwe extra modus die vanaf vandaag speelbaar is en hierbij krijg je een nachtelijke variant van de map voorgeschoteld met bijpassende angstaanjagende toevoegingen.

Zo zullen spelers bekende figuren tegenkomen uit films als Saw en The Texas Chainsaw Massacre, dus het is aan te raden om thermal optics op je wapens te zetten. Ook zal er een ‘ghost train’ rondrijden, die gevuld is met de zielen van spelers die hun leven verloren hebben in de Gulag.

Verder is Zombie Royale een van de toevoegingen, waarin je het zult opnemen tegen krachtige zombies. In plaats van dat je na je dood naar de Gulag gestuurd wordt, zul je nu een zombies worden die zich sneller kan voortbewegen dan gewone spelers. Ook kun je dan hoger springen en je melee aanvallen zijn dodelijker. Dit proces is met twee syringes echter weer om te draaien.

En als laatste kun je tijdens dit evenement in speciale Supple Boxes loot vinden wat zoal bestaat uit blueprints, stickers, sprays, charms en nog veel meer. Bekijk de trailer hieronder om een indruk te krijgen. Aanvullende details kan je hier vinden.