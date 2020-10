Het duurt minder dan een maand voordat Cyberpunk 2077 officieel in de winkels ligt en dat betekent dat we steeds meer van de game gaan zien. Zowel qua gameplay als marketing, gezien de release nu echt heel dichtbij is.

Ster van dienst is natuurlijk Keanu Reeves, die eerder al in een commercial te zien was. Hij is wederom opgetrommeld om te figureren in een nieuwe reclamevideo en hoewel het een korte video betreft, zet de commercial wel meteen de toon.