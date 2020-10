Nu het oktober is en Halloween nadert, springen veel games daar met in-game evenementen op in. Zo is bijvoorbeeld The Haunting of Verdansk van start gegaan in Call of Duty: Warzone en ook mogen we griezelige dingen in Red Dead Online verwachten. Hyper Scape kan dan natuurlijk niet achterblijven en zodoende heeft Ubisoft een Halloween evenement georganiseerd.

Dit evenement is van start gegaan en duurt tot 3 november. Tijdens dit gebeuren kun je nieuwe cosmetische items en een volledig Halloween-outfit vrijspelen. Ook zijn er twee tijdelijke modi te spelen en Crown Rush Squad is eveneens beschikbaar om in te duiken.

Het Halloween evenement richt zich op Crown Rush Solo, waarbij Neo Arcadia volledig in nachtmodus staat wat dus voor een ander aangezicht zorgt. Verder wordt de Second Chance feature toegevoegd aan deze modus, waardoor spelers zichzelf na hun dood tot leven kunnen wekken. Dit geldt enkel voor verslagen spelers in de eerste minuten van een match.

Om er nog een schep bovenop te doen zal het vanaf 27 oktober extra spookachtig worden, omdat de stad dan in een dikke mist gehuld wordt. Dan zal ook de Dark Haze Squad-modus toegevoegd worden, waarin spelers beperkte zichtbaarheid hebben en de kroon afwezig is. Tevens neemt het aantal wapens en hacks drastisch af, waardoor teamwork nog belangrijker wordt.