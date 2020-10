Gespeeld: Immortals: Fenyx Rising – Een poosje terug onthulde Ubisoft Immortals: Fenyx Rising als het ware opnieuw. De game Gods & Monsters werd omgedoopt naar de genoemde titel en tijdens de tweede Ubisoft Forward presentatie kwam deze game uitgebreid aan bod. Dat was ook nodig, want de release is al begin december en dus vrij snel. Dat was nogmaals reden voor Ubisoft om ons uit te nodigen voor een nieuwe speelsessie en die namen we natuurlijk graag aan. De eerste hands-on wist ons erg goed te bevallen en in de tweede hands-on kregen we wat meer vrijheid vanaf het begin van de game om zelf te ontdekken hoe de vork in de steel zit.

Op weg naar de Hall of the Gods

Zoals bekend neem je het in Immortals: Fenyx Rising op tegen Typhon, een titaan die de Griekse goden terroriseert in hun thuisland. De verschillende goden zijn hem zat en zoeken dus naar een oplossing en dat ben jij in de vorm van een jongen of meisje die gaandeweg steeds meer middelen van de goden aangereikt krijgt. In het thuisland van de goden krijg je nadien de vrijheid om te doen en laten wat je wilt, zolang je maar naar een doel toewerkt en dat is het gespuis dat Typhon op de wereld heeft losgelaten een enkeltje hiernamaals bezorgen. Dat kan je op verschillende manieren doen, zoals benoemd in onze preview van een paar weken terug, alsook in onze special die nadien verscheen.

In deze preview richten we ons dus vooral op de zaken die we nog niet eerder hebben kunnen behandelen en daarin staat de ‘Hall of the Gods’ centraal. Nadat de game je introduceert tot de gameplay, het verhaal en de wereld waarin Immortals zich afspeelt, zul je naar deze belangrijke plek reizen. Voordat je daar echter aankomt zul je te maken krijgen met een aantal quests die lineair van opzet zijn en waarin je de nodige uitleg over de gameplay krijgt. Het gaat allemaal stapsgewijs en zo bouw je ook je persoonlijke skills en middelen verder uit, zodat je de belangrijkste elementen tot je beschikking hebt zodra het avontuur echt van start gaat. En dan doelen we op het feit dat je na je bezoek aan de Hall of the Gods vrij de wereld kunt gaan verkennen.

Hieronder kun je verstaan dat je dan de hoofdverhaallijn kan gaan volgen, maar je ook je aandacht kan focussen op de zijmissies en andere activiteiten die de game rijk is. De wereld is behoorlijk groot en overal valt wel wat te ontdekken. Gezien de gameplay min of meer leunt op drie pilaren waarvan exploratie er een is, naast combat en platformen, zul je hoe dan ook de wereld moeten verkennen. Dit levert je geinige gevechten op, maar interessanter zijn de specifieke uitdagingen die je her en der treft net zoals de dungeons die je kunt betreden waarin de platformgameplay een centrale rol speelt. In eerste instantie zijn die zo ingericht dat je enigszins met de mogelijkheden van de gameplay om leert gaan, later voelt het vooral als een welkome afwisseling bovenop de bestaande gameplay.

Ontwikkel Fenyx

Het exploreren van de wereld en het aannemen van zijmissies is belangrijk, want dat zorgt ervoor dat je enerzijds meer uit de game haalt, anderzijds draagt het bij aan de ontwikkeling van je personage. Hierin centraal staat zoals al aangehaald de Hall of the Gods, die als een hub dient waar je met Fenyx altijd terecht kunt voor persoonlijke ontwikkeling. Dit word je allemaal uitgelegd door Hermes, die je in eerste instantie moet achtervolgen omdat deze dief je wat afgenomen heeft. Gelukkig weet je hem te pakken te krijgen en dat is maar goed ook, want zo kom je bij de Hall of the Gods uit en Hermes is dan de beroerdste niet om je uitgebreid uit te leggen hoe alles werkt en functioneert, en dat is waar de exploratie er aan te pas komt.

Overal in de wereld kun je namelijk planten en paddenstoelen tegenkomen en die zijn belangrijk voor het aanvullen van je specifieke lichamelijke capaciteiten. Zo heb je de ene soort nodig om je health snel aan te vullen, de ander is nodig om je stamina weer op te waarderen en zo zijn er meer opties. Dit kun je bij elkaar zoeken en gelijk gebruiken, maar net zoals we al eerder in de andere preview benoemd hebben, kun je er ook potions van maken die een stuk krachtiger zijn. Dit is mogelijk in de Hall of the Gods, maar ook elders op specifieke locaties om potions te maken. Maar er is natuurlijk meer, zo tref je tijdens het verkennen van de wereld ook ‘Ambrosia’, zij het een wat schaarser goedje is en dat kun je meenemen naar dezelfde hal om daar je health mee te upgraden.

Ook is er een smidsetafel te vinden die je in staat stelt je wapens en gear te upgraden, uiteraard ontbreekt een afdeling voor moveset en magische upgrades eveneens niet. En zo valt er voor elk gameplay element een punt te vinden in de Hall of the Gods om daar Fenyx beter te maken in de breedste zin van het woord. Voor elke vorm van upgraden heb je een ander wisselmiddel nodig. Zo vereist health Ambrosia, voor magische en moveset upgrades heb je weer River Styx Coins nodig en voor stamina upgrades is het aan te raden de platform dungeons te bezoeken, gezien je daar Zeus Bolts kunt vinden. Die werken weer als valuta bij de ‘Bench of Zeus’ wat als het ware een drukbank is waar Fenyx zijn/haar spieren kan kweken.

Kijk uit voor sterke vijanden

De ontwikkeling van Fenyx is belangrijk gaandeweg het avontuur en de reden zal je vast wel logisch in de oren klinken. Naarmate je vooruitgang boekt zul je merken dat de tegenstanders steeds sterker worden en dat kan dus een forse uitdaging vormen. Het is daarom van belang om zoveel mogelijk op je upgrades te blijven letten, zodat je nooit tegenover een onmogelijke taak komt te staan. Wat dit goed illustreert is dat we de hoofdmissies zijn blijven spelen – die wederom erg afwisselend waren – en we tegenover vijanden kwamen te staan die vrij goed te doen waren. Maar terwijl we op een gegeven moment bezig waren met een bepaalde quest, die ons naar een specifiek gebied bracht, kregen we te maken met een veel sterkere vijand.

Die bleek daar rond te hangen om op een later moment aangepakt te worden, maar door de structuur van de wereld hadden we even de indruk die te moeten verslaan. Onbegonnen zaak uiteraard, want met een klap hier en daar hebben we haast het loodje gelegd. Dat brengt ons wel bij het punt dat de wereld om je heen niet per se rekening houdt met je niveau in skills en mogelijkheden. Je kunt dus plots een flink sterkere vijand treffen en dat kan best lastig zijn, gelukkig kan je deze ook wel weer uit de weg gaan. Toch moeten we opmerken dat we soms wel ietwat onnodig aan het zoeken waren over waar we moesten zijn, dit omdat de game de locatie als ‘quest gebied’ aangeeft, maar dat is net zo ruim als het begrip zelf. Klein detail, maar dat kan dus soms voor wat zoekwerk zorgen.

Voorlopige conclusie

De eerste kennismaking met Immortals: Fenyx Rising beviel ons erg goed en ook deze tweede gameplaysessie heeft ons weer goed weten te entertainen. Ubisoft heeft een nieuwe titel in handen die ook echt fris aanvoelt door de unieke samensmelting van verschillende gameplay elementen die onder het begeleidende verhaal als erg plezierig aanvoelt. Het ziet er mooi uit, de verschillende mythologische personages zijn tof en het doorbreken van de vierde muur werkt uitstekend. Ook qua gameplay lijkt de game genoeg diepgang te bieden dankzij de variatie in elementen en de redelijke diepgang in upgrades en skills, zonder het te onoverzichtelijk te maken. Immortals: Fenyx Rising was in de versie die we speelden nog niet klaar, maar voelde wel als zodanig aan en begin december gaan we het hele avontuur ontdekken.