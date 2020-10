Als je toch op dit artikel geklikt hebt, verwachten we dat je geen probleem hebt met spoilers omtrent het verhaal en eventuele krachten. Mocht je daar toch niet op zitten te wachten, stop dan hier met lezen en check de onderstaande gameplay niet!

Via Game Informer is nieuwe informatie naar buiten gebracht over een van de vijanden waar Peter en Miles het tegen op moeten nemen: Rhino. Tijdens het gevecht doet Miles zeer onverwachts een schokkende ontdekking over een kracht waarvan hij niet wist dat hij die had. Dit is een cruciale gebeurtenis in de game. In de onderstaande gameplaybeelden zie je hoe dat zich manifesteert tijdens een gevecht vol spanning!

Voor meer gameplay en informatie over de game, check je deze link.