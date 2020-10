Na de recente onthulling van de PlayStation 5 user interface heeft Sony nu ook flink wat details vrijgegeven over de verbeteringen van Share Factory op de nieuwe console. Het ‘PS5 COUNTDOWN’ account deelde hier een bericht van op Twitter.

Zo zal Share Factory op de PlayStation 5 onder andere 4K HDR-content ondersteunen. Daarbij kun je talloze stickers, tekst, camera- en geluidseffecten, alsook filters toevoegen aan je eigen gemaakte video’s. Die content kun je vervolgens natuurlijk weer delen op populaire platforms zoals Twitter en YouTube, of direct naar je vrienden sturen in Game Base, wat de nieuwe naam voor je vriendenlijst lijkt te zijn.

Ten slotte is de Toolbox feature ook uitgebreid, je kunt jouw eigen video’s, afbeeldingen, muziek en geluidseffecten vanaf een USB-stick importeren. Voor de creatievelingen en content creators onder ons zijn er dus genoeg mogelijkheden om je ei in kwijt te kunnen.

